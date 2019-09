Gashi: Takimi me të rinjtë frymëzim në misionin për ndërtimin e Kosovës me mundësi të barabarta

Ministri në detyrë i Kulturës Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi ka takuar të rinjtë, në faqen e tij në Facebook, Gashi është shprehur se takimi me të rinjtë është frymëzim dhe të jep vullnet në misionin për të qenë më këmngulës në ndërtimin e kosovës me mundësi të barabarta

“Takimi me të rinjtë është frymëzim dhe të jep vullnet për të qene më këmbngulës në misionin për ndërtimin e Kosovës me mundësi të barabarta për këta të rinj, të cilën e duan Kosovën dhe duan të jetojnë në Kosovë.

Angazhimi im në fushën e Rinisë ka qenë konkret në ndihmë ndërmarrësve të rinjë dhe kjo përkrahje do të shumfishohet, në Dekadën e re.

Të rinjtë besojnë në zotimin e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës Kadri Veseli, dhe së bashku do ta ndërtojmë Kosovën, në të cilën do të jetojmë dhe të krenohemi me të. KG”