Gashi: S’po gjej më njerëz në rrugë që thonë se do ta votojmë Vetëvendosjen Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi ka folur për besimin e qytetarëve ndaj Lëvizjes Vetëvendosje. Ai ka thënë se në rrugë nuk po gjen njerëz që thonë se do ta votojnë përsëri LVV-në. “Spo gjej më njerëz që thonë se do ta votoj Vetëvendosjen. Më herët i takoja nëpër rrugë…