Gashi për rritjen e pagës: Kurti s’do të përfitoj vota nga kjo Analisti Astrit Gashi ka thënë se rritja prej 50 euro e pagës në sektorin publik nga janari i vitit të ardhshëm është e vogël dhe jo e mjaftueshme. Ai ka thënë se kjo rritje nuk do të mjaftoj as për pagesën e rrymës e cila në dimër do të vije shumë më shtrenjt se sa…