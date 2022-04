Gashi për Konventën e LDK-së: Duhet ta ridefinojmë strukturën dhe programin e partisë

Shefi i deputetëve të LDK-së, Arben Gashi, ka folur për pjesë e parë të Konventës së kësaj partie, e cila do të mbahet për dy ditë më radhë. Tha se me panelistët e LDK-së kanë diskutuar për tema të ndryshme, duke vlerësuar gjendjen në të cilën ndodhet LDK-ja dhe Kosova.

“Sot po mbajmë Konventën e partisë ku po diskutojmë për tema të ndryshme dhe po vlerësojmë gjendjen ku është LDK-ja dhe Kosova. Paneli i parë ishte për temë të djathtës dhe diskutuam alternativat e saj. Ne u dakorduam me penalistë se LDK-ja e sotme është trashëgimtare e dinjitetshme. Duhet ta ridefinojmë strukturën dhe programin. Bashkërisht do të punojmë me grupe ekspertesh”, tha Gashi.

“Zotëri Mustafa dhe Sejdiu janë njerëz të nderuar të LDK-së dhe kanë pasur ftesë të vijnë”, tha Gashi derisa u pyet për mungesën e tyre në këtë konventë.