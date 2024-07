Gashi: Një pjesë e shqiptarëve shtëpitë e djegura gjatë luftës i kanë ndërtu me material të Serbisë Avokati Tomë Gashi, se një pjesë e shqiptarëve të cilëve u janë djegur shtëpitë në kohën e luftës, i kanë rindërtuar ato me material të blerë nga Serbia. Gashi tha në “Debat Plus”, se kjo tregon për mungesë të vetëdijes kombëtare “Një cent për ilaç, prej Serbisë s’duhet me marrë, e ka thënë një zyrtare…