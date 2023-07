Gashi: LDK ka dhënë kontribut në regjimin kriminal të dekadës së kaluar, regjim ky në momente më barbar se ai okupues i të 90-tave

Ka eskaluar fare opinionisti Shkelzen Gashi. I ftuar në Pressing, teksa komentoi zhvillimet brenda LDK-së, pasi përballë kishin dyshen Kica-Xhelili e Rukiqi, ai pandehu se Lidhja Demokratike do të rritet në përqindje, kurdo që mbahen zgjedhjet.

Sipas tij, kjo për shkak se e ka marrë mesazhin e 14 shkurtit, ndërsa më pas vijoi me kritika për periudhën qeverisëse të dekadës së kaluar, përcjell lajmi.net.

Këtu, në një moment, këtë qeverisje e etiketoi si regjim kriminal. Megjithatë, nuk u ndal me kaq. Siç ka thënë Gashi, ky regjim kriminal, në momente të caktuara ka qenë më barbar se ai okupues i viteve të 90-ta.

“Unë mendoj që LDK, ka me pasë rritje, kurdo që mbahen zgjedhjet. Kjo rritje, ka me ndiku që kanë m’i ndërru rolet me PDK-në. Kjo për shkak se LDK e ka marrë më mirë mesazhin e 14 shkurtit. E ka kuptu që kanë dhënë një kontribut jo të vogël për atë regjimin kriminal që e ka dhënë dekadën e kaluar. Çka ka ndodh? E solli në krye të partisë një njeri që në dekadën e kaluar nuk i ka shërby regjimit kriminal që e ka sundu Kosovën në mënyrë barbare, bile-bile, ka momente edhe kur kanë qenë më barbare sesa regjimi okupues i 90-tave”, shtoi Gashi.