Gashi: Kurti e Sveçla e kanë kthy n’punë policin që i ka ikë prej dore Milan Radoiçiqi

Kreshink Gashi nga BIR-n ka thënë se Qeveria e Kurtit e ka rikthyer në punë rreshterin e policisë i cili e ka lëshu në pikën kufitare Milan Radojçiqin.

Këtë deklarim ai e ka bërë duke iu referuar deklaratës së kryeministri Albin Kurti i cili ka akuzuar prokurorin Blerim Isufaj për heqje të fletarrestit ndaj Milan Radojçiqit.

“Na nuk mund të lejojmë të bëhet kurrë kryeprokurorë dikush që ia ka hek Milan Radojçiqit urdhërarrestin”, ka thënë Kurti gjatë një interviste në RTK.

Gfashi ka thënë se “kta[qeveria] e kanë kthy në punë policin i cili e ka lëshu në pikë kufitare Milan Radojçiqin. Qeveria e Kosovës në mandatin e Albin Kurtit, është kthy rreshteri i policisë të cilit i ka ik prej dore Milan Radojçiqi, është kthy në punë në mandatin e Xhelal Sfeçlës…rreshteri është kthy në punë me vendim. Nëse ky ja ka hek fletarrestin, qaj që e ka lshu masi iu ka aktivizu fletarresti është kthy në punë. Pra, përgjegjësia për ikjen e Milan Radojçiqit prej Kosovës është edhe te rrestheri, ai është serb…e kemi publiku filmimin qysh Milani ik prej pikës kufitare edhe ai zotnia i cili e lejon me ik, i cili nuk e nxjerr armën, nuk tenton me nal kthehet në punë sepse paska bo boll për me nal, ka tentu nuk i ka mar krejt masat”.