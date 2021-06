Gashi: Kurti dhe Osmani mund të kenë pasoja nga “lista e zezë” e Bidenit

“Mund të ketë reperkusione edhe këta që e udhëheqin shtetin e Kosovës sot, edhe pse nuk janë të përfshirë në shkelje të drejtave të njeriut ose në krime lufte, as presidenti as kryeparlamnetri as kryeministri nuk janë të përfshirë as në afera korruptive”.

“Por, në rast që nuk i nënshkruajnë marrëveshjen që do të ofrohen gjatë procesit negociator ose do t’i shkelin marrëveshjet që janë nënshkruar, atëherë mund të kenë pasoja edhe vetë këta”, u shpreh Gashi në Rubikon.

Gashi tutje tha se nëse nuk i pranojnë marrëveshjet që do t’i orfojnë SHBA-të, ata atëherë ata mund të ndëshkohen jo për korrupsion dhe jo për krime lufte”.