Gashi: Kosova, aleati më i besueshëm i SHBA në Ballkan, po punojmë të jemi edhe i Polonisë

Ky anëtarësim u përshëndet mirë nga politikanët në vend dhe aleatëve të Kosovës. Pati edhe nga ata që shprehën mllefin për anëtarësimin e Kosovës në aleancën më të madhe ushtarake në botë NATO, si anëtar i asociuar. Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq u shpreh i mllefosur me këtë anëtarësim të Kosovës.

Analisiti i njohur për çështjet e Ballkanit Perëndimor, nga Polonia, Janusz Bugajski shpërndau në platforëmën “X”, komunikatën e Kryeministrit Kurti për anëtarësimin e Kosovës si anëtar i asociuar në NATO, shkruan lajmi.net.

Bugajski ka uruar Kosovën për anëtarësimin si pjesëtar i asociuar i NATO-s.

“Urime Kosovë. Ju jeni aleati më i besueshëm i Amerikës në Ballkan.”

Ndërsa, për urimin e Bugajskit, diplomati kosovar, Drilon Gashi, ka thënë se Kosova dhe Polonia janë në gati të thellojnë marrëdhëniet mes dy vendeve për forcimin e marrëdhënieve.

“Faleminderit i dashur, Janusz. Përshëndetje nga Varshava dhe Misioni i parë i Kosovës në Poloni. Ne po punojmë gjithashtu shumë për të qenë një aleat i fortë si Polonia.

Ne sot dhe gjithmonë do të jemi aleati më i besueshëm i Amerikës në Ballkan.” /Lajmi.net/

Thank you dear, Janusz. Greetings from Warsaw, and Kosova’s [first-ever] Mission in Poland. We’re also working hard to be a strong ally for 🇵🇱. 🤝

We will today and always be America’s most reliable ally in the Balkans.

🇺🇸🤝🇽🇰🤝🇵🇱 https://t.co/pvbyE5sE9w

— Drilon S. Gashi (@DSGashiRKS) May 28, 2024