Gashi ka gëzuar ndjekësit me postimin e fundit në Instagram.

Gashi sapo ka ndarë një informacion të rëndësishëm për fansat e tij, shkruan lajmi.net.

Me anë të një postimi të bërë këngëtari ka njoftuar se pas pesë ditëve në bashkë me albumin e tij të parë do të publikojë edhe videoklipin e këngës ‘Safety’.

Kënga ‘Safety’ e cila është bashkëpunim me Dj Snake dhe është punuar vetëm në versionin ‘Audio’ dy javë pas lansimit ka arritur të grumbulloj mbi dy milionë klikime në Youtube. /Lajmi.net/