Gashi i LDK-së thotë se ka kërkuar qasje në dokumentin e Asociacionit: Shpresojmë ta marrim deri të enjten

Shefi i grupit parlamentar të LDK-së, Arben Gashi thotë se deputetët e populli janë “në terr” sa i përket asaj se çfarë Asociacioni e ka pranuar kryeministri Albin Kurti.

Gashi ka bërë të ditur se ka kërkuar qasje në dokumente publike, në mënyrë që ta lexojë dokumentin që e ka pranuar Kurti, shkruan lajmi.net.

“Ndërkaq, më 03.11.2023 (ditën e premte), do të mbahet seanca raportuese e kryeministrit lidhur me pranimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. E, sot, në cilësinë e shefit të Grupit Parlamentar të LDK-së, iu kam dërguar krerëve të pushtetit një kërkesë për qasje në dokumente zyrtare, përkatësisht për dokumentet e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, të cilin kryeministri tashmë veç e ka pranuar edhe publikisht”, ka shkruar Gashi në Facebook.

Tutje deputeti Gashi ka shkruar se shpreson që ta shohë dokumentin deri të enjten, një ditë para seancës ku do të diskutohet rreth asaj që u pranua në Kuvend.

“Le të shpresojmë se ky pushtet do ta respektoj të drejtën e deputetëve, dhe më së largu deri të enjten, pra një ditë para seancës raportuese të kryeministrit për këtë temë, të na ofroj dokumentet e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë”, ka shkruar Gashi në Facebook. /lajmi.net/