Gashi i del në mbrojtje të Armend Zemajt pas incidentit në shesh: Dhuna ndaj përfaqësuesve institucionalë duhet të marrë emërtimin e merituar

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi, i ka dalë në krah bashkëpartiakut të tij, Armend Zemajt, i cili sot e grushtoi një qytetar në shesh. Zemaj ka thënë se “dhuna – qoftë verbale apo në çfarëdo forme tjetër – ndaj përfaqësuesve institucionalë duhet të marrë emërtimin e merituar”. “Dhuna – qoftë verbale apo në çfarëdo forme…

Lajme

24/10/2025 17:35

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi, i ka dalë në krah bashkëpartiakut të tij, Armend Zemajt, i cili sot e grushtoi një qytetar në shesh.

Zemaj ka thënë se “dhuna – qoftë verbale apo në çfarëdo forme tjetër – ndaj përfaqësuesve institucionalë duhet të marrë emërtimin e merituar”.

“Dhuna – qoftë verbale apo në çfarëdo forme tjetër – ndaj përfaqësuesve institucionalë duhet të marrë emërtimin e merituar, sepse nuk është vetëm ndaj individit, por ndaj vetë funksionit publik që ai përfaqëson. Në një shoqëri demokratike, kritika është e domosdoshme dhe e shëndetshme, por dhuna nuk ka vend. Armendi Zemaj qëndron i palëkundur”, ka shkruar Gashi.

Vetë Zemaj ka kërkuar falje, duke thënë se ka vepruar në afekt të vetëmbrojtjes.

Artikuj të ngjashëm

October 24, 2025

LDK dënon sulmin ndaj deputetit Armend Zemaj: Cenim i drejtpërdrejtë ndaj...

October 24, 2025

Çka nëse Kurti s’arrin ta bëjë Qeverinë të dielën?

October 24, 2025

Hasani: Kurti më premtoi që do t’i vizitojë ish-krerët e UÇK-së...

October 24, 2025

Macron: Sanksionet amerikane ndaj Rusisë, një pikë kthese

Lajme të fundit

LDK dënon sulmin ndaj deputetit Armend Zemaj: Cenim...

Çka nëse Kurti s’arrin ta bëjë Qeverinë të dielën?

Hasani: Kurti më premtoi që do t’i vizitojë...

Macron: Sanksionet amerikane ndaj Rusisë, një pikë kthese