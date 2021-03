Gary Neville emëron lojtarin të cilin Man Utd duhet të transferojë

United janë njëri ndër klubet evropiane të cilat janë të interesuar për të siguruar shërbimet e Haalandit, përcjell lajmi.net.

Theksojmë se Ole Gunnar Solskjaer, menaxheri i Djajve të Kuq, ka punuar dikur me Haalandin dhe në një intervistë ka thënë: “Sigurisht që unë vazhdoj ta përcjell Haalandit dhe jam në kontakt me të”.

“Është një ndjenjë shumë e mirë ta shohësh atë të bëhet një lojtar i madh sikurse që është tani. Ai megjithatë është një lojtar i Borussia Dortmund dhe ne i urojmë gjithë të mirat duke pritur se çfarë na sjell jeta në të ardhmen”, tha ai.

Disa nga klubet e interesuara për norvegjezin janë Manchester United, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona dhe Juventus.

Dhe Neville ka thënë në rrjetin e tij social twitter se në qoftë se do të ishte në krye të klubit, do të nënshkruante me lojtarin./Lajmi.net/