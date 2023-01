Gary Neville: Arsenali nuk do ta fitojë Premier Ligën, Manchester United do të përfundojë mbi ta

Ish-lojtari i Man United ka komentuar në lidhje me liderin e ligës angleze.

Arsenali mban tetë pikë epërsi në krye të Premier Ligës pas fitores 2-0 ndaj Tottenhamit.

Gary Neville mendon se Man City dhe Man Utd do të përfundojnë mbi Arsenalin.

Ai beson se ‘Topçinjtë’ nuk do ta fitojnë Premier Ligën këtë sezon, pavarësisht nga epërsisë së tij prej tetë pikësh në krye të tabelës dhe madje mendon se Manchester United do ta përfundojë sezonin mbi ta.

Kur u pyet nëse Arsenali do ta fitojë Premier Ligën, Neville tha në podkastin e tij: “Jo. Por unë thashë se Leicester nuk do ta fitojë ligën. Ata nuk do ta fitojnë ligën. Manchester City do ta fitojë ligën, dhe unë mendoj se Man Utd. do të përfundojë i dyti, dhe e di që kjo do të mërzitë tifozët e Arsenalit!

Kujtojmë që ndeshja e radhës për Arsenalin është më 22 janar, ndaj Man United./Lajmi.net/