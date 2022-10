Gary Lineker njeh dy futbollistë homoseksualë dhe inkurajon ta bëjnë publike në Kupën e Botës

Ish-futbollisti anglez, Gary Linker ka njoftuar se njeh dy lojtarë të Premier Ligës që janë homoseksualë.

Gary Lineker pretendon se njeh dy futbollistë të Premier Ligës që janë homoseksualë dhe thotë se do të ishte “e mahnitshme” nëse do të bënin publike gjatë Kupës së Botës në Katar.

Të dhënat e Katarit për të drejtat e njeriut, përfshirë trajtimin e komunitetit LGBTQ janë kritikuar.

Homoseksualiteti mashkullor dënohet me burg në Katar, ndërsa martesat e të njëjtës gjini nuk njihen nga qeveria.

Lineker thotë se njeh dy futbollistë profesionistë të cilët kanë qenë “shumë afër” për të dalë dhe beson se do të dërgonte një mesazh të fuqishëm nëse ata zgjidhnin ta bënin këtë në Kupën e Botës.

Ai tha për The Mirror: “Do të ishte mirë nëse një ose dy prej tyre do të dilnin gjatë Kupës së Botës. Do të ishte e mahnitshme.

“Unë e di me të vërtetë se disa kanë qenë shumë afër dhe e kanë menduar. Ka një çift që njoh, por padyshim që nuk më takon mua të them se cilët janë”, tha ai.

Në fillim të këtij viti, sulmuesi i Blackpool, Jake Daniels u bë futbollisti i parë profesionist mashkull aktiv në Mbretërinë e Bashkuar që doli publikisht si homoseksual.

Kjo erdhi pasi lojtari i Adelaide United, Josh Cavallo, deklaroi se ishte homoseksual në tetorin e vitit të kaluar, në atë kohë duke u bërë i vetmi futbollist profesionist homoseksual në botë./Lajmi.net/