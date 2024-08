Garda Kombëtare e Idahos do të vendosë në Kosovë mbi 100 ushtarë Garda Kombëtare e Idahos do të vendosë në Kosovë më shumë se 100 ushtarë të Batalionit 1 të helikopterëve sulmues, nga regjimenti 183. Në njoftimin e lëshuar nga Ushtria Amerikane thuhet se më 22 gusht në Fushën Gowen ushtarët në fjalë u përshëndetën me familjarët, miqtë dhe bashkëpunëtorët e tyre për të nisur rrugëtimin në…