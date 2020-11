Gara për vaksinën, vendet në zhvillim në disavantazh

Një vaksinë për koronavirusin ka rezultuar 90% efikase pas testimeve fillestare, njoftuan dy kompanitë që po e prodhojnë atë – Pfizer dhe BioNTech. Kjo ka rritur shpresën se pandemia globale e koronavirusit mund të vendoset nën kontroll në muajt e ardhshëm. Por siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Henry Ridgwell, natyra e vaksinës do të thotë se sisteme më pak të zhvilluara shëndetësore do të përballen me sfida madhore për të realizuar programin e tyre të vaksinimit.