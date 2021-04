Gara për titullin e La Ligas, këto janë ndeshjet e ardhshme të Barçës, Realit, Atleticos dhe Sevillas

Gara për titullin e La Ligas ka marrë një kthesë tjetër dhe është bërë më interesante sesa ishte menduar fillimisht, shkruan lajmi.net.

Atletico Madridi ka 73 pikë dhe qëndron në vendin e parë, Barcelona në vendin e dytë me 71 pikë, Real Madridi në vendin e tretë me 71 pikë dhe befsasia e sezonit, Sevilla është në vendin e katërt me 70 pikë.

Të gjitha këto skuadra mund ta fitojnë titullin pasi ka edhe pesë ndeshje për tu zhvilluar.

Më poshtë mund të shihni kalendarin e katër skuadrave për ndeshjet e ardhshme të cilat mund të përcaktojnë titullin./Lajmi.net/

Real Madrid: ndeshjet e mbetura të LaLiga

Osasuna (Shtëpi)

Sevilla (Jashtë)

Granada (Jashtë)

Athletic Bilbao (Jashtë)

Villarreal (Shtëpi)

Barcelona: ndeshjet e mbetura të LaLiga

Granada (Shtëpi)

Valencia (Jashtë)

Atlético Madrid (Shtëpi)

Levante (Jashtë)

Celta Vigo (Shtëpi)

Eibar (Jashtë)

Atlético Madrid: ndeshjet e mbetura të LaLiga

Elche (Jashtë)

Barcelona (Jashtë)

Real Sociedad (Shtëpi)

Osasuna (Shtëpi)

Valladolid (Jashtë)

Sevilla: ndeshjet e mbetura të LaLiga

Athletic Bilbao (Shtëpi)

Real Madrid (Jashtë)

Valencia (Shtëpi)

Villarreal (Jashtë)

Alavés (Shtëpi)