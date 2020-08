Gara për Presidentin, zyrtari i PSD-së: Albin Kurti më së paku mund të arrinte unitetin

Por, Qëndron Kastrati kryetar i Kamenicës, njëherit zyrtar i PSD-së së Dardan Molliqajt thotë se nuk ka ende kandidatura zyrtare, por vetëm jo zyrtare, andaj kërkon që subjektet mos ta keqpërdorin rastin për bllokim të institucioneve.

Ai në Klan Kosova ka deklaruaar se nuk e përkrah as Haradinajn as Limajn për President e madje as ish presidentin Pacolli.

Kastrati për kreun e VV-së, Albin Kurti ka thënë se më së paku mund të arrinte unitetin.