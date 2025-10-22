Gara në Mitrovicë të Jugut | Peci fiton më shumë vota me kusht se Tahiri
Ka përfunduar numërimi i dy vendvotime të votave me kusht në Mitrovicë të Jugut.
Nga rezultate që ka publikuar KQZ, Faton Peci i VV-së ka arritur të siguroj 58 vota, transmeton lajmi.net.
Arian Tahiri i PDK-së ka 47 vota. Pas tij vjen, Qazim Nimani i AAK-së me 13 vota.
I fundit është Gëzim Plakolli i LDK-së me 3 vota.
Në Mitrovicë të Jugut ka mbetur vetëm numërimi i votave i personave me nevoja të veçant./lajmi.net/