Gara në Mitrovicë të Jugut | Peci fiton më shumë vota me kusht se Tahiri

Ka përfunduar numërimi i dy vendvotime të votave me kusht në Mitrovicë të Jugut. Nga rezultate që ka publikuar KQZ, Faton Peci i VV-së ka arritur të siguroj 58 vota, transmeton lajmi.net. Arian Tahiri i PDK-së ka 47 vota. Pas tij vjen, Qazim Nimani i AAK-së me 13 vota. I fundit është Gëzim Plakolli i…

Lajme

22/10/2025 09:36

Ka përfunduar numërimi i dy vendvotime të votave me kusht në Mitrovicë të Jugut.

Nga rezultate që ka publikuar KQZ, Faton Peci i VV-së ka arritur të siguroj 58 vota, transmeton lajmi.net.

Arian Tahiri i PDK-së ka 47 vota. Pas tij vjen, Qazim Nimani i AAK-së me 13 vota.

I fundit është Gëzim Plakolli i LDK-së me 3 vota.

Në Mitrovicë të Jugut ka mbetur vetëm numërimi i votave i personave me nevoja të veçant./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 22, 2025

Krimi i rëndë në Durrës për një kafe, shpallet në kërkim...

October 22, 2025

Vllasi: BE s’ia jep paratë një Qeverie që nuk është funksionale...

October 22, 2025

Vrasje në tentativë, armëmbajtje pa leje dhe pjesëmarrje në rrahje –...

October 22, 2025

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Lipjan, vidhet një pistoletë me...

October 22, 2025

Dy muaj nga festat e fundvitit, Komuna e Prishtinës anulon tenderin...

October 22, 2025

Përfundon numërimi i votave me kusht në Prishtinë – këto janë...

Lajme të fundit

Krimi i rëndë në Durrës për një kafe,...

Vllasi: BE s’ia jep paratë një Qeverie që...

Humbje e turpit, Conte justifikohet: Kemi nëntë lojtarë të rinj…

Vrasje në tentativë, armëmbajtje pa leje dhe pjesëmarrje...