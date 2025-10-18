Gara në Hanin e Elezit | Mehmet Ballazhi thellon epërsinë ndaj Rufki Sumës në votat me postë

Ka nisur procesi i numërimit të votave me postë në komunën e Hanit të Elezit, ku gara për kryetar komune po zhvillohet ndërmjet kandidatit të PDK-së, Mehmet Ballazhi, dhe kandidatit të pavarur, Rufki Suma. Deri tani është numëruar një nga gjithsej dy vendvotimet e diasporës, dhe rezultatet paraprake e konfirmojnë një rritje të lehtë të…

Lajme

18/10/2025 18:47

Ka nisur procesi i numërimit të votave me postë në komunën e Hanit të Elezit, ku gara për kryetar komune po zhvillohet ndërmjet kandidatit të PDK-së, Mehmet Ballazhi, dhe kandidatit të pavarur, Rufki Suma.

Deri tani është numëruar një nga gjithsej dy vendvotimet e diasporës, dhe rezultatet paraprake e konfirmojnë një rritje të lehtë të epërsisë së Ballazhit, transmeton lajmi.net.

Në këtë vendvotim të parë nga diaspora, Ballazhi ka marrë 84 vota ose 60.43%, ndërsa Suma ka siguruar 55 vota apo 39.57%.

Këto vota i shtohen rezultatit të numëruar më herët në Qendrat Komunale të Numërimit, ku Ballazhi kishte marrë 2,529 vota (50.96%) dhe Suma 2,434 vota (49.04%).

Pas përfshirjes së votave me postë të deritanishme, rezultati i përgjithshëm është si më poshtë:

  • Mehmet Ballazhi (PDK): 2,529 (QKN) + 84 (diaspora) = 2,613 vota

  • Rufki Suma (i pavarur): 2,434 (QKN) + 55 (diaspora) = 2,489 vota

Totali i votave të numëruara deri më tani është 5,102. Përqindjet e reja janë:

  • Mehmet Ballazhi – 51.21%

  • Rufki Suma – 48.79%

Epërsia e Ballazhit aktualisht është 124 vota, ndërsa mbetet për t’u numëruar edhe një vendvotim nga diaspora./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 18, 2025

Vetëm 8 vota nga diaspora për Gazmend Mujën – vëllai i...

October 18, 2025

Kush po prin në garën për Asamblenë e Prishtinës? Këta janë...

October 18, 2025

Islam Ukimeri nga PDK në Prizren, asamblisti më i votuar në Kosovë 

October 18, 2025

Kalimi kufitar Rafah i Gazës do të rihapet të hënën

October 18, 2025

Prokuroria kërkon paraburgim për personin që plagosi dy persona në Pejë

October 18, 2025

Afro 4 mijë pako të diasporës refuzohen nga KQZ – vijon numërimi në QNR

Lajme të fundit

Vetëm 8 vota nga diaspora për Gazmend Mujën...

Kush po prin në garën për Asamblenë e...

Islam Ukimeri nga PDK në Prizren, asamblisti më i votuar në Kosovë 

Kalimi kufitar Rafah i Gazës do të rihapet të hënën