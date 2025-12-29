Gara e ngushtë në AAK: Ramush Haradinaj kryeson, Burim Ramadani dhe Bekë Berisha afër njëri-tjetrit
Pas numërimit të mbi 21% të votave, janë publikuar rezultatet paraprake për kandidatët për deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Ramush Haradinaj kryeson listën me mbështetje të dukshme, ndërsa garë e ngushtë po zhvillohet mes Burim Ramadanit dhe…
Lajme
Pas numërimit të mbi 21% të votave, janë publikuar rezultatet paraprake për kandidatët për deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Ramush Haradinaj kryeson listën me mbështetje të dukshme, ndërsa garë e ngushtë po zhvillohet mes Burim Ramadanit dhe Bekë Berishës, të cilët janë afër me vota dhe pritet të ketë ndryshime në renditje ndërkohë që numërimi vazhdon.
Renditja aktuale e kandidatëve është si vijon:
-
Ramush Haradinaj – 9,086 vota
-
Daut Haradinaj – 5,735 vota
-
Besnik Tahiri – 5,496 vota
-
Time Kadrijaj – 3,871 vota
-
Bekë Berisha – 3,793 vota
-
Burim Ramadani – 3,605 vota
-
Arber Tolaj – 3,431 vota
-
Agim Çeku – 3,396 vota
-
Arton Demhasaj – 2,456 vota
-
Albana Bytyqi – 2,295 vota. /Lajmi.net/