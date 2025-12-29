Gara e ngushtë në AAK: Bekë Berisha kalon Time Kadrijajn, Ramush Haradinaj kryeson

Pas numërimit të mbi 24% të votave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet paraprake për kandidatët për deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025. Sipas të dhënave, Ramush Haradinaj vazhdon të kryesojë listën, ndërsa Bekë Berisha ka kaluar Time Kadrijajn, duke u renditur nga e katërta…

Lajme

29/12/2025 23:54

Pas numërimit të mbi 24% të votave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet paraprake për kandidatët për deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025.

Sipas të dhënave, Ramush Haradinaj vazhdon të kryesojë listën, ndërsa Bekë Berisha ka kaluar Time Kadrijajn, duke u renditur nga e katërta në vend të pestë, për shkak të diferencës së vogël në vota. Gara mbetet e ngushtë për pozicionet e tjera pas Ramush Haradinajt.

Renditja aktuale e kandidatëve nga AAK është:

  1. Ramush Haradinaj – 9,548 vota

  2. Daut Haradinaj – 5,955 vota

  3. Besnik Tahiri – 5,760 vota

  4. Bekë Berisha – 4,091 vota

  5. Time Kadrijaj – 4,031 vota

  6. Burim Ramadani – 3,789 vota

  7. Agim Çeku – 3,599 vota

  8. Arber Tolaj – 3,545 vota

  9. Arton Demhasaj – 2,499 vota

  10. Albana Bytyqi – 2,420 vota /Lajmi.net/

Lajme të fundit

“Thuaj çka di për mua”, eskalon në Prime debati mes Fjollës dhe Arditit

Roma shënon fitore bindëse ndaj Genoas dhe rikthehet në top katër

Nesër temperaturat -8 gradë Celsius

Eurodeputeti austriak: Koha për një qeveri të qëndrueshme