Ganiu nuk ndalet me Lumbardhin, e sulmon secilin banor me radhë Gani Gërmia u bë kryefjalë e prajmit të fundit, kjo si pasojë e debatit shumë të ashpër që pati me Lumbardhin dhe akuzën për shpifje për Bucin. Debatin me Lumbardhin po e vazhdon edhe pas prajmit, shkruan lajmi.net Lumbardhi nuk është caku i tij i vetëm, ai gjatë tërë kohës po tenton të ketë debate…