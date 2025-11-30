Ganimete Musliu pyetje Kurtit: Sa para janë mbledhur në Fondin e Sigurisë, ku kanë përfunduar, heshtja rrit dyshimet
Deputetja e disa legjislaturave në Kuvendin e Kosovës, Ganimete Musliu, të dielën ka hapur temën e "Fondit të Sigurisë", duke ngritur dyshime mbi transparencën e tij derisa thekson se "askush s'di ku është, përveç Qeverisë".
Deputetja e disa legjislaturave në Kuvendin e Kosovës, Ganimete Musliu, të dielën ka hapur temën e “Fondit të Sigurisë”, duke ngritur dyshime mbi transparencën e tij derisa thekson se “askush s’di ku është, përveç Qeverisë”.
Ajo ka shtruar disa pyetje mbi këtë çështje, teksa konsideron: “Këto janë disa nga pyetjet që Qeveria Kurti vazhdon t’i shmangë publikisht:
• Sa para janë mbledhur realisht në Fondin e Sigurisë?
• Ku kanë përfunduar këto para?
• Për çfarë janë shpenzuar? Apo mos vallë po qëndrojnë në një llogari të mbyllur, larg syve të publikut?
• Sa është investuar në pajisje ushtarake?
• Sa në infrastrukturë?
• Sa në mbrojtje civile?”, pyet Musliu.
Ajo vlerëson se;
“Nuk ka ndarje. Nuk ka raporte. Nuk ka asnjë informacion.
Pse ende nuk ka një auditim të pavarur të publikuar?
Nëse gjithçka është në rregull, pse ka kaq frikë Qeveria nga llogaridhënia?
Fondi i Sigurisë është para publike, jo pasuri private e askujt.
Mungesa e transparencës nuk është rastësi, është zgjedhje e qartë politike.
Sa më shumë hesht Qeveria, aq më shumë rriten dyshimet”, vijon ajo.
