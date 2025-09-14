Ganimete Musliu niset për në Hagë: Kërkojmë drejtësi

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës është nisur për në Hagë. Atje, ajo do të marrë pjesë në protestën e organizuar nga mërgata, në përkrahje të luftëtarëve të UÇK-së që po gjykohen në Dhomat e Specializuara. Musliu ndër të tjera, në faqen e saj zyrtare në Facebook ka shkruar se atje do të kërkojnë drejtësi.…

Lajme

14/09/2025 10:18

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës është nisur për në Hagë.

Atje, ajo do të marrë pjesë në protestën e organizuar nga mërgata, në përkrahje të luftëtarëve të UÇK-së që po gjykohen në Dhomat e Specializuara.

Musliu ndër të tjera, në faqen e saj zyrtare në Facebook ka shkruar se atje do të kërkojnë drejtësi.

“Drejt Hagës, për të kërkuar drejtësi”, ka shkruar shkurt deputetja

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

Peci: LVV e zgjodhi rrugën e izolimit nga Perëndimi, Trump duket...

September 14, 2025

​Protestuesit kalojnë nga ndërtesa e Speciales, Holanda shton forcat e sigurisë...

September 14, 2025

Gjykata Speciale “pushtohet” me flamuj kombëtar dhe të UÇK-së

September 14, 2025

“Do t’i vendosim edhe tendat”, shqiptarët nga Sllovenia drejt Hagës me...

September 14, 2025

Enver Hoxhaj niset për në Hagë: Në mbrojtje të vlerës më...

September 14, 2025

Fillon grumbullimi i protestuesve në Hagë kundër Gjykatës Speciale

Lajme të fundit

Peci: LVV e zgjodhi rrugën e izolimit nga...

​Protestuesit kalojnë nga ndërtesa e Speciales, Holanda shton...

Gjykata Speciale “pushtohet” me flamuj kombëtar dhe të UÇK-së

“Do t’i vendosim edhe tendat”, shqiptarët nga Sllovenia...