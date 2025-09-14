Ganimete Musliu niset për në Hagë: Kërkojmë drejtësi
Lajme
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës është nisur për në Hagë.
Atje, ajo do të marrë pjesë në protestën e organizuar nga mërgata, në përkrahje të luftëtarëve të UÇK-së që po gjykohen në Dhomat e Specializuara.
Musliu ndër të tjera, në faqen e saj zyrtare në Facebook ka shkruar se atje do të kërkojnë drejtësi.
“Drejt Hagës, për të kërkuar drejtësi”, ka shkruar shkurt deputetja