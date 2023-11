Gania thumba Edonës: Ajo belanë e ka profesion Gani Gërmia një ndër banorët më të përfolur të Big Brother Vip Kosova ka folur sot për Edona James pas konfliktit të saj me Vesën. “Kjo belanë e ka profesion” ka thënë Gania derisa fliste me Santianën për Edona James. Santiana ia rikujtoi se Edona kishte pas konflikt me të që në natën e parë…