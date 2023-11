“Gania ka me të qit jasht” – përplasen Shqipja e Adri me Bucin Një debat goxha i nxehtë sot është zhvilluar mes Bucit, Adrit dhe Shqipes. Shqipja dhe Adri i thanë Bucit se atë disa herë ka dashtë dhe ka tentuar që ta largojë nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 2, Ganiu. “Ty Ganiu ka me të qit jashtë”, thanë Shqipja dhe Adri.