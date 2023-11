Gani “supermeni” 7500 euro rrogë, Pal Lekaj: Kjo e tregon fytyrën e qeverisë Kurti

Deputeti i AAK-së, Pal Lekaj, nuk ka kursyer komentet e veta për emërimin e Gani Jakupit si konsulent i jashtëm që do të paguhet 7500 euro në muaj.

Në një deklaratë dhënë lajmi.net para Kuvendit të Kosovës, ai tha se ky veprim e tregon fytyrën e vërtetë të Qeverisë, pasi që kjo e fundit ka ardhur në pushtet me kauzë kundër korrupsionit, shkruan lajmi.net.

“Mendoj që me këtë e ka treguar fytyrën e kësaj qeverie sepse ka ardhë me një kauzë që do të luftojë korrupsionin, dhe ja çka ka bërë. Kjo nuk do koment. Kjo është tepër tepër e madhe krahasuar me pagën e shërbyesve civil dhe sektorit privat”, tha Lekaj./Lajmi.net/