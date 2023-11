Gani Koci përmendet nga Gjergj Dedaj në Speciale: Ai i tregon avokatit çka ndodhi në Çirez

Ish-ambasadori Gjergj Dedaj është duke u marrë në pyetje nga avokati i Thaçit, Luka Misetiq.

Aty Dedaj dëshmoi për vizitën e tij në Çirez gjatë kohës së luftës, shkruan lajmi.net.

Ai tha se personi i parë që ka takuar aty është Gani Koci. Tutje, në përgjigjet e tij ai mohoi se dikush nga delegacioni i tij është keqtrajtuar fizikisht.

Pjesë nga biseda mes avokatit Luka Misetiq dhe Gjergj Dedaj:

Avokati: Gani Koci ishte personi i parë që u fut në këto zyre?

Dedaj: Fillimisht, Gani Kocin e kam njoftë prej Prishtine, se ai ka qenë zyrtar i LDK-së. Ka pas edhe polemika se kanë bisedu me tone të larta.

Avokati: Gani Koci ju tha që të prisni që të vijë dikush tjetër?

Dedaj: Është personi i parë që e kemi taku në Çirez nga UÇK-ja.

Avokati: Gjatë kohës që ishe në atë dhomë, a ishte e drejtë të themi se nuk morët asnjë kërcënim në atë dhomë?

Dedaj: Asnjë kërcënim. Janë sjellë shumë korrekt. E kam thënë edhe në Zërin e Amerikës.

Avokati: Fizikisht, a u keqtrajtua dikush në zyrën në Çirez?

Dedaj: As nuk e ka ngritë zërin dikush bile.

Avokati: Askush nuk u rrah apo qëllua me armë?

Dedaj: Asnjëherë.

Avokati: A i vendosi dikush armën në gojë, ndokujt?

Dedaj: Asnjë armë, as nuk e kanë ekspozu një armë, e le ma me afru te goja. Nuk u ba fjalë aty për armë, as për dhunë.

Avokati: Kush ua mori leternjoftimët?

Dedaj: Ju e dini që kam fol se kush, personi numër 1. /Lajmi.net