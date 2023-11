Gani Jakupi merr 7500 euro në muaj ndërsa në anën tjetër varfëria në vend u rrit me 16 %

7500 euro në muaj. Kaq u raportua se po merr pagë në muaj nga Qeveria e Kosovës, Gani Jakupi, muzicient dhe artist novelash grafike. Ai jeton në Spanjë por është angazhuar nga ambasadori i Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, si ‘këshilltar i jashtëm për çështje kulturore dhe mediatike’.

Kontrata pesë faqëshe, që përmban pjesën kryesore me tri fletë dhe dy me një aneks-kontratë, e obligon z. Gani Jakupin qe merr 7,500 euro pagë mujore nga Kosova, që të angazhohet kryesisht në: takime me gazetarë, artistë, drejtorë festivalesh, etj, transmeton lajmi.net.

Në kontratën bazë, Gani Jakupit i përcaktohet fushë-veprimtaria e takimeve me gazetarë e artistë në shtetet e Beneluksit (Belgjikë, Holandë dhe Luksemburg).

Por në aneksin e kontratës që e ka siguruar Periskopi, i zgjerohet edhe pak kjo fushë-veprimtari dhe i caktohet edhe: Brukseli e Parizi (siç shkruhet gabimisht aty, kryeqyteti francez: Parisi).

E Jakupi sot reagoi për të gjitha këto pretendime, për të cilat tha se “ka të vërteta, por edhe rrena”.

“Ka t’vërteta e ka edhe rrenë. Ose dezinformim. Por nuk kam t’drejtë me komentue publikisht”, ka shkruar Jakupi në Facebook në hapësirën për komentim, duke iu përgjigjur pyetjes së një miku.

Ndonëse Jakupi do t’i marrë nga 7500 euro në muaj apo 250 euro në ditë, varfëria në Kosovë po vazhdon të rritet nga viti në vit, kështu duke bërë më të vështirë edhe gjendjen sociale të familjeve në nevojë.

Sipas raportit të fundit nga UNDP-ja për vitin 2023, varfëria në Kosovë është rritur për 16 për qind, për çka ka rënie edhe të rritjes ekonomike.

Derisa nevojat bazike të qytetarëve janë rritur, të hyrat sociale për familje janë të njëjta. Lidhur me këtë situatë, njëjtë thonë organizata humanitare në Kosovë, Kryqi i Kuq. Teksa potencojnë se nevojat elementare për familje nuk po arrijnë të përmbushen për shportën familjare, pasi që çdo komunë në Kosovë ka raste të varfërisë.