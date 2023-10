Gani Gërmia alkoolist? Gazetarja analizon sjelljen e tij në shtëpi

Personazhi i cili bëri bujë qysh me natën e parë që hyri në shtëpinë e Big Brother Vip Kosova, Visar Dermaku, apo i njohur si Gani Gërmia po del se ka vese.

E para është nervozizmi i tepruar e dyta, akoma më shqetësues, pirja e alkoolit, shkruan Lajmi.net.

Ai në fillim hyri me pozitivitet e me batuta, por në ndërkohë e ka shfaqur anën nervoze të tij, me debatet me Edona James dhe me banorët e tjerë.

Poashtu gazetarja e Lajmi.net, Arjanita Osmani, ka vërejtur se Visar Dermaku në shtëpinë e BBVK, pothuajse gjithë kohën është i shoqëruar nga alkooli.

Ndiqeni videon e plotë: