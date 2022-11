Gana i kundërpërgjigjet shpejt Portugalisë – shënon Ayew

Lojtari shfrytëzoi një pasim të mirë të marrë nga Kudus dhe e shtyu topin në rrjetë.

Aktualisht rezultati është 1-1.

Më poshtë gjeni golin e Ayew. /Lajmi.net/

GOAL | PORTUGAL 1-1 GHANA

⚽ Ayew

It was a brilliant effort as he calmly put the ball inside the net with a fine finish to open the game#FIFAWORLDCUP #WORLDCUPpic.twitter.com/KpNM8sQllu

