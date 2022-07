Galtier për Neymar: E dua në skuadër, është lojtar i klasit botëror

Christophe Galtier ka folur me elozhe për brazilianin, Neymar, duke e cilësuar si një lojtar që secila do ta dëshironte në skuadër.

Trajneri i ri i Paris Saint Germain tha se do të llogarisë në lojtarin për sezonin e ardhshëm, duke i mohuar zërat për një largim të mundshëm të brazilianit nga “Parc de Princes”.

“Dua që Neymar të qëndrojë këtu, me ne. Ai është një lojtar i klasit botëror, secili menaxher do të donte një futbollist të tillë në skuadër”, theksoi ai.

“Unë kam ide të qarta për Neymarin, këtu në PSG”, u shpreh ai.

Rikujtojmë se Neymar u përfol për një largim të mundshëm nga skuadra franceze, pasi thuhej se ish-trajneri, Mauricio Pochettino, nuk ishte i kënaqur me të. /Lajmi.net/