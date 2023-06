Galtier favorit i ri për stolin e Napolit

Napoli është ende në kërkim të një trajneri të ri dhe ish-trajneri i Paris Saint-Germain, Christophe Galtier është ai që kryeson listën.

Klubi ka nevojë për një zëvendësues për Luciano Spalletti, i cili ka vendosur të pushojë pas fushatës së tij fituese të ‘Scudettos‘ në ‘Diego Armando Maradona‘.

Sousa ishte bërë favorit gjatë ditëve të fundit, por ‘Sky Sport Italia‘ raporton se Salernitana po kërkon të paguhet klauzola e lirimit për ta hequr atë nga kontrata e tij.

Shqetësimi tjetër për presidentin Aurelio De Laurentiis është dëshira për të sjellë një trajner nga jashtë dhe jo dikë të njohur me Serie A, pasi ai mendon se do t’i shtojë më shumë prestigj dhe do të ndihmojë në ndjekjen e Ligës së Kampionëve.

Galtier tashmë ka punuar me Victor Osimhen në LOSC dhe kështu do të ishte një ribashkim, por trajneri francez duket i pakënaqur nga ideja për t’u bashkuar me Napolin dhe po e mban ADL në pritje.

Ai do të marrë rreth 6 milionë euro si shpërblim për shkarkimin e tij nga PSG./Lajmi.net/