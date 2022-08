Galtier: Do të nënshkruajmë me një sulmues të ri Christopie Galtier është shprehur optimist se Paris Saint Germain do të nënshkruajë së shpejti me një qendërsulmues. Francezi, që mori drejtimin e kampionëve të Francës këtë verë, thotë se duhet të gjendet një alternativë për Mauro Icardin që është në prag të largimit. “Do të nënshkruajmë me një sulmues, po kërkojmë të gjejmë një zgjidhje…