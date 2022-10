Gabriel Escobar nesër sërish në Kosovë, takon presidenten Osmani dhe liderët e partive opozitare Emisari Special i Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi, nesër do të vij në Kosovë. Escobar nesër do të vizitojë sërish Prishtinën, ndërsa i njëjti të enjten pritet të zhvillojë disa takime radhazi. Lajmi.net mëson se Gabriel Escobar përgjatë qëndrimit të tij në Kosovë do të takojë presidenten Vjosa Osmani. Po ashtu ai pritet që…