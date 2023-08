Gabimet që duhen shmangur kur aplikoni për shtetësi austriake

Austria është e njohur për rregullat strikte të natyralizimit, të cilat mund të shpjegojnë pse është një nga shtetësitë më pak të aplikuara në Evropë.

Por ka disa përfitime për t’u bërë një shtetas austriak, siç janë të drejtat e votës – kështu që numri i aplikantëve po rritet, shkruan The Local.

Kur të aplikoni, sigurohuni të mos i bëni këto gabime.

Nuk i keni plotësuar kërkesat e rezidencës

Njerëzit në përgjithësi duhet të kenë jetuar në Austri për 10 vjet për të marrë nënshtetësinë, megjithëse kjo mund të reduktohet në gjashtë vjet në shumë raste (përfshirë nëse jeni nga BE/ZEE).

Sipas qeverisë austriake, ju keni të drejtë të natyralizoheni pas “të paktën 10 vjet qëndrimi të ligjshëm dhe të pandërprerë në Austri, duke përfshirë të paktën pesë vjet nën një leje qëndrimi”.

Për të aplikuar pas gjashtë vjetësh, ju duhet të keni plotësuar disa kërkesa, të tilla si vërtetimi i integrimit, të jesh i martuar me një shtetas austriak për pesë vjet ose të kesh nënshtetësi të BE-së ose ZEE-së, përcjell albinfo.ch.

Gjuha juaj nuk është e mirë

Nëse po aplikoni për t’u bërë austriak, në shumicën dërrmuese të rasteve do t’ju duhet të provoni se flisni gjermanisht dhe jeni integruar në jetën austriake.

Për të marrë nënshtetësinë, duhet të keni gjermanisht të nivelit B1. Ju mund ta provoni këtë nëse keni ndjekur shkollën ose universitetin në Austri.

Përndryshe, ju mund të bëni testin e integrimit, i cili përfshin një provim gjermanisht B1 dhe një test për njohuri të thelluara të vlerave austriake.

Por nëse keni gjermanisht B2 ose më të lartë, mund të anashkaloni testin e integrimit. Për këtë do t’ju duhet një certifikatë B2 nga një shkollë e njohur gjuhësore për të vërtetuar aftësitë tuaja gjuhësore, shkruan The Local.

Ju nuk i keni dokumentet në rregull

Si dhe një formular aplikimi, këtu janë dokumentet që do t’ju nevojiten:

Pasaportë/Kartë ID

Certifikate lindje

Dëshmi e shtetësisë tjetër

Dëshmia e adresës

Certifikata e martesës/divorcit (nëse ka)

Do t’ju duhet gjithashtu aftësitë tuaja të gjuhës gjermane/prova e testit të integrimit. Do t’ju duhet gjithashtu të tregoni se mund të mbështesni veten, kështu që qeveria do të kërkojë diçka si një Lohnzettel, nëse jeni i punësuar, dhe prova që keni paguar qiranë tuaj në muajt e fundit, për shembull, përcjell albinfo.ch.

Ju nuk keni marrë parasysh kostot

Kostoja për t’u bërë shtetas austriak ndryshon në varësi të rrugës së shtetësisë.

Si udhëzues, kostoja e aplikimit është rreth 130 € dhe tarifa për dhënien e shtetësisë është zakonisht midis 1,100 dhe 1,500 €. Megjithatë, kjo nuk përfshin kosto të tjera, si tarifat për përkthimin e dokumenteve zyrtare dhe provimin e gjuhës gjermane.

Po, është e kushtueshme …

Jeni kapur duke ecur me shpejtësi (ose keni kryer një shkelje tjetër të drejtimit të automjetit)

Çuditërisht, nuk ju lejohet të merrni nënshtetësinë në Austri nëse keni dënime penale ose procedime penale në pritje.

Por kundërvajtjet më të vogla administrative mund të pengojnë gjithashtu marrjen e një pasaporte austriake.

Ju ndalohet të aplikoni për shtetësi në Austri për të paktën pesë vjet nëse keni marrë një ose më shumë dënime administrative dhe jeni goditur me gjobë ose gjoba më shumë se 1000 €, shkruan The Local.

Shkeljet administrative përfshijnë pirjen e alkoolit dhe drejtimin e automjetit, ndezjen e semaforit të kuq ose shenjën e ndalimit dhe shpejtësinë. Kjo do të thotë që nëse ju është goditur me një gjobë për shpejtësinë totale prej më shumë se 1000 euro, duhet ta paguani atë dhe të prisni pesë vjet përpara se të aplikoni për shtetësi.

Shkelje të tjera që mund të çojnë në gjoba prej më shumë se 1000 euro përfshijnë drejtimin me përmbajtje alkooli mbi kufirin, drejtimin në kushte të rrezikshme si p.sh. duke marrë pjesë në gara të paligjshme në rrugë, mosndalim për të ofruar ndihmë pas një aksidenti trafiku dhe të tjera.

Ju keni marrë përfitime shtetërore

Rregullat për këtë janë mjaft të komplikuara, por, në përgjithësi, nëse keni marrë mbështetje të të ardhurave për një periudhë brenda gjashtë viteve të fundit, atëherë mund t’ju mohohet shtetësia.

Avokati Peter Marhold i ilustroi rregullat strikte për Der Standard në 2021 duke përmendur një shembull të dikujt që kishte marrë pushim nga puna për t’u kujdesur për një gjysh të sëmurë dhe iu mohua shtetësia sepse mendohej se personi përfitonte ngaqë gjyshja e tij ishte në mbështetje sociale, përcjell albinfo.ch.

Pagesat AMS që merrni kur jeni të papunë zakonisht nuk llogariten si përfitime shtetërore, pasi ato shihen si një formë sigurimi. Në faqen e internetit të shtetit vjenez, qeveria thekson se ata që kanë marrë të ashtuquajturat “përfitimet minimale” (ndihma financiare e qeverisë e për personat që nuk mund të përballojnë shpenzimet mujore si qiraja) për më shumë se 36 muaj brenda gjashtë viteve të fundit nuk mund të aplikojnë për shtetësi.

Ju – ose partneri juaj – gjithashtu duhet të keni një të ardhur të rregullt në momentin e aplikimit që “siguron mjaftueshëm jetesën tuaj”.

Për një person beqar që jeton vetëm, kjo do të thotë se të ardhurat tuaja neto mujore minus shpenzimet e rregullta mujore (si pagesat e qirasë dhe kredisë) duhet të jenë më të larta se 1,030,49 € (që nga viti 2022), shkruan RTS.

Ju keni kaluar shumë kohë jashtë vendit

Një gabim që duhet të shmangni nëse planifikoni të aplikoni për shtetësi është të kaloni shumë kohë larg Austria.

Nëse mungoni nga Austria për më shumë se 20 për qind të kohës përpara se të aplikoni, kjo do të llogaritet kundër jush.

Sipas avokatit Peter Marhold, një gruaje që kishte jetuar në Austri për 20 vjet iu mohua shtetësia për shkak se ajo ishte dërguar jashtë vendit nga punëdhënësit e saj austriakë për një periudhë trevjeçare, përcjell allbinfo.ch.