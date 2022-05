G7 “e prerë” me Kosovën e Serbinë: Të zbatojnë plotësisht marrëveshjet e kaluara pa vonesa dhe të arrijnë marrëveshje përfundimtare

Pas këtij takimi, G7 ka lëshuar një komunikatë të përbashkët për media ku është përmendur edhe Ballkani Perëndimor, shkruan lajmi.net.

Me theks të veçantë është përmendur edhe dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ku G7 ka kërkuar që të dy palët të zbatojnë pa vonesa marrëveshjet e kaluara, ndërsa kanë bërë thirrje për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme.

“Ne i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstuktive në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, të zbatojnë plotësisht të gjitha marrëveshjet e kaluara pa vonesa dhe të normalizojnë marrëdhëniet e tyre përmes një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme, e cila do të mundësojë realizimin e perpsektivave të tyre përkatëse evropiane, të kontribuojnë në stabilitetin rajonal dhe të përfitojnë të gjithë njerëzit në rajon. Ne mbështesim përparimin në bashkëpunim rajonal gjithëpërfshirës dhe tranzicionin energjetik, veçanërisht përmes Tregut të Përbashkët Rajonal dhe Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor në kuadër të Procesit të Berlinit.”, thuhet në komunikatë.

Pjesë e rëndësishme e komunikatës ka qenë gjithashtu edhe qasja e vendeve të Ballkanit Perëndimor ndaj agresionit të Rusisë mbi Ukrainën ku janë falënderuar shtetet të cilat i kanë vendosur sanksione Kremlinit.

Gjithashtu ka rënë në sy vërejtja që i është dhënë Serbisë që nuk është bashkërënduar me Bashkimin Europian për sanksionet ndaj Rusisë dhe kanë bërë thirrje ndaj Beogradit ta bëjë të njëjtën gjë.

“Ne riafirmojmë përkushtimin tonë ndaj përspektivës evropiane të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor për të garantuar sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit. Ne mirëpresim që Ballkani Perëndimor të qëndrojë i bashkaur në dënimin e luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, veçanërisht në Asamblenë e Përgjithshmë të OKB-së (UNGA). Ne përgëzojmë Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut për përafrimin e plotë të politikave të tyre të jashtme me BE-në, përfshirë sanksionet dhe zbatimin e tyre. Ne i bëjme thirrje Serbisë të bëjë të njëjtën gjë. Ne mirëpresim përafrimin e Bosnje dhe Hercegovinës me masat kufizuese të BE-së ndaj Rusisë dhe përafrimin e njëanshëm të Kosovës me ato masa. Ne duhet të vazhdojmë të ndihmojmë Ballkanin Perëndimor që të reduktojë varësinë e tyre nga hidrokarburet ruse dhe cenueshmërinë ndaj detyrimit ekonomik”, thuhet në komunikatë.

Vlen të theksohet se Serbia mbetet shteti i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë dhe mban qasje pro-ruse, e në krye të shtetit ka politikanë pro-rusë. /Lajmi.net/