“Fyerje, turp – Dëmi nuk shlyhet kështu” Limaj i ashpër pas tërheqjes së Bashës nga artikulli kundër UÇK-së
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, tha se dëmi që është bërë me artikullin kundër UÇK-së, në të cilin ishte bashkautor edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, nuk shlyhet dhe nuk hiqet. Reagimi i Limajt erdhi pasi u pyet lidhur me statustin e fundit të Dimal Bashës, i cili tha sonte se e…
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, tha se dëmi që është bërë me artikullin kundër UÇK-së, në të cilin ishte bashkautor edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, nuk shlyhet dhe nuk hiqet.
Reagimi i Limajt erdhi pasi u pyet lidhur me statustin e fundit të Dimal Bashës, i cili tha sonte se e ka larguar emrin nga artikulli kundër UÇK-së.
“Kjo është me fy inteligjencën e njerëzve në Kosovë…Në një vend normal nuk i drejtohet ky status, turp është me drejtu kështu se tash ka një fyerje të dyfishtë populli. Nuk është shtëpi, që ta prishi e ta marojë të re. Kjo është sikur me vra një njeri, a mundesh me ngjallë një njeri që u vra nuk ngjallet. Dëmi. Së pari kjo nuk hiqet hiç, hini në Youtube dhe shikoni çfarë ka. Dëmi që iu ka bë kjo nuk shlyhet kështu….”, tha Limaj në Pressing për artikullin ku ishte bashkautor Dimal Basha.
“Në momentin kur konkurroni për poste publike, atëherë kthehet mbrapa, kush jeni ju. Si ka qenë raporti yt me shtetin tënd, cila është e kaluara jote….”, deklaroi Limaj duke shtuar se e kaluara nuk shlyhet.
“Ky njeri në momentin kur është kryetar i Kuvendit, një shoqëri normale e trajton postin publik se a është i përshtatshëm ky njeri për këtë post…”u shpreh Limaj tutje.