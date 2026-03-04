Fyerje homofobe ndaj bën, futbollisti i Man U pezullohet me gjashtë ndeshje
Ka një të ardhur të rëndë për Jack Fletcher, mesfushorin e Manchester United dhe të Anglisë U-19, pas një episodi në tetor në sfidën e “EFL Trophy” kundër Barnsleyt. Federa angleze e futbollit (FA) e ka pazulluar lojtarin për gjashtë ndeshje për një lojë homofobike ndaj një festivali gjatë ndeshjeve, shkruani mediat britanike. Fletcher, i…
Sport
Ka një të ardhur të rëndë për Jack Fletcher, mesfushorin e Manchester United dhe të Anglisë U-19, pas një episodi në tetor në sfidën e “EFL Trophy” kundër Barnsleyt.
Federa angleze e futbollit (FA) e ka pazulluar lojtarin për gjashtë ndeshje për një lojë homofobike ndaj një festivali gjatë ndeshjeve, shkruani mediat britanike.
Fletcher, i lindur në vitin 2007 dhe djali i legjendës së United, Darren Fletcher, u dënua me karton të kuq në atë ndeshje pasi kishte filluar të zhvillohej me shprehjen “gay boy” – një frazë që u konsiderua nga referët dhe nga FA si fyerje e papranueshme në bazë të orientimit seksual.
FA ka që komentet e tij e bëjnë një shkelje të rregullës E3.1, e cila e ndalon gjuhën e gjuhës fyese ose diskriminuese, duke përfshirë referencën mbi orientimin seksual.
Për këtë arsye është dënim me cena gjuhën diskriminuese dhe materialet e saj.
Vetë lojtari vetë e ka pranuar se ka të bëjë me këto fjalë dhe nuk e ka mohuar rastin.
Ai ka kërkuar falje pas vendimit. “Jam vërtet i penduar për fjalën ofenduese që përdorin në momentin e ngjarjeve. Edhe pse nuk kam asnjë qëllim ta përdorë këtë term si një fyerje homofobike, e kuptoj që një gjuhë e tillë është e papranueshme dhe e kërkuar nga falja e ngjarjeve pas ndeshjeve. zyrtare.
Klubi i tij, Manchester United ka konkurruar po punon me F per ta forcuar kuptimin e tij mbi gjuhën diskriminuese dhe se pse është e dëmshme.
Përveç tjerave të tij të rregullta në programin e Akademisë mbi diversitetin dhe përfshirjen e lojtarëve, ndjekin edhe trajnimin edukativ të FA.
Klubi vetë ka theksuar se është i përkushtuar për të qenë një skuadër gjithëpërfshirëse dhe mikpritëse për të gjithë, duke integruar në kuptimin e tij të parimeve të barazisë, diversitetit dhe përfshirjes. /shpreh