Fyerje homofobe ndaj bën, futbollisti i Man U pezullohet me gjashtë ndeshje

Ka një të ardhur të rëndë për Jack Fletcher, mesfushorin e Manchester United dhe të Anglisë U-19, pas një episodi në tetor në sfidën e "EFL Trophy" kundër Barnsleyt. Federa angleze e futbollit (FA) e ka pazulluar lojtarin për gjashtë ndeshje për një lojë homofobike ndaj një festivali gjatë ndeshjeve, shkruani mediat britanike. Fletcher, i…

04/03/2026 14:53

Ka një të ardhur të rëndë për Jack Fletcher, mesfushorin e Manchester United dhe të Anglisë U-19, pas një episodi në tetor në sfidën e “EFL Trophy” kundër Barnsleyt.

Federa angleze e futbollit (FA) e ka pazulluar lojtarin për gjashtë ndeshje për një lojë homofobike ndaj një festivali gjatë ndeshjeve, shkruani mediat britanike.

Fletcher, i lindur në vitin 2007 dhe djali i legjendës së United, Darren Fletcher, u dënua me karton të kuq në atë ndeshje pasi kishte filluar të zhvillohej me shprehjen “gay boy” – një frazë që u konsiderua nga referët dhe nga FA si fyerje e papranueshme në bazë të orientimit seksual.

FA ka që komentet e tij e bëjnë një shkelje të rregullës E3.1, e cila e ndalon gjuhën e gjuhës fyese ose diskriminuese, duke përfshirë referencën mbi orientimin seksual.

Për këtë arsye është dënim me cena gjuhën diskriminuese dhe materialet e saj.

Vetë lojtari vetë e ka pranuar se ka të bëjë me këto fjalë dhe nuk e ka mohuar rastin.

Ai ka kërkuar falje pas vendimit. “Jam vërtet i penduar për fjalën ofenduese që përdorin në momentin e ngjarjeve. Edhe pse nuk kam asnjë qëllim ta përdorë këtë term si një fyerje homofobike, e kuptoj që një gjuhë e tillë është e papranueshme dhe e kërkuar nga falja e ngjarjeve pas ndeshjeve. zyrtare.

Klubi i tij, Manchester United ka konkurruar po punon me F per ta forcuar kuptimin e tij mbi gjuhën diskriminuese dhe se pse është e dëmshme.

Përveç tjerave të tij të rregullta në programin e Akademisë mbi diversitetin dhe përfshirjen e lojtarëve, ndjekin edhe trajnimin edukativ të FA.

Klubi vetë ka theksuar se është i përkushtuar për të qenë një skuadër gjithëpërfshirëse dhe mikpritëse për të gjithë, duke integruar në kuptimin e tij të parimeve të barazisë, diversitetit dhe përfshirjes. /shpreh

