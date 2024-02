Futi ilegalisht dele nga Serbia, arrestohet kosovari Është arrestuar i dyshuari në Zubin Potok, i cili po fuste ilegalisht nëntë krerë me dele në Kosovë. Rreth rastit Policia e Kosovës ka njoftuar që pas kontrollit të automjetit, janë gjetur nëntë krerë me dele për të cilat nuk ka pasur asnjë dokument, shkruan lajmi.net. Automjeti me dele është dërguar në Doganën e Kosovës…