Futbollisti vushtrrias Medin Gashi, zyrtarisht lojtar i ekipit elitar HNK Gorica në Kroaci

“Sulmuesi i ri 18-vjeçar Medin Gashi është lojtari më i ri i Gorica-s, dhe fillimisht do të forcojë ekipin e të rinjve të klubit tonë”, thuhet në njoftimin e klubit.

Para se të nënshkruante me Velika Gorica, Medin Gashi ka luajtur në akademinë e KF Vushtrria. Gashi po ashtu ka ka bërë tre paraqitje në kualifikueset e Evropës me ekipin kombëtar të Kosovës U-17, dhe kohët e fundit ka bërë debutimin e tij me ekipin kombëtar U-19 në një ndeshje miqësore.