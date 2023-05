Futbollisti shqiptar i Zvicrës, shënon supergol ndaj Anglisë

Gol në këtë sfidë shënoi edhe lojtari shqiptar i “Helvetikëve”, Demir Xhemalija, shkruan Lajmi.net

Xhemalija shënoi gol fantastik nga gjuajtja e lirë në minutën e 51’të.

16-vjeçari shqiptar është pjesë e klubit të Baselit në grupmoshat U18, me të cilët ka kontratë deri në fund të qershorit të vitit 2024.

DEMIR XHEMALIJA 🇨🇭🇦🇱🇽🇰🇷🇸(2006) WITH A FREE-KICK GOLAZO TO TAKE THE COMEBACK LEAD!!!#U17Euro pic.twitter.com/wvVURQ5YUD

