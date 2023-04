Futbollisti që shkëlqente në Ligën e Kampionëve e bën “llom” veturën në një aksident Oscar Cardozo, ish-futbollisti i Benficas që shkëlqente me disa paraqitje të mira Ligën e Kampionëve shumë edicione më parë, është aksidentuar me veturën e tij këtë të enjte (sot), raporton DailyStar, transmeton lajmi.net. Cardozo u përplas me veturën e tij të tipit, Toyota, me një vetur tjetër në kryeqytetin paraguaian, Asuncion. Sipas raportimeve, nga ky…