Futbollisti nga Kosova ka nënshkruar me Baselin Basel ka njoftuar se ka arritur transferimin e futbollistit me prejardhje nga Kosova, Dion Kacurin. Kacuri vjen nga klubi Grasshoper, teksa ka nënshkruar kontratë me Baselin deri në vitin 2028. Kacuri luan në pozitën e mesfushorit dhe është 19-vjeçar. Ai është lindur në Zvicër dhe ka luajtur për grupmoshat e reja të kombëtares helvetike.