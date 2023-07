Futbollisti i Premier Ligës i akuzuar për përdhunim ka zgjatur lirimin me kusht për të dytin sezon radhazi

Një futbollist i Premier Ligës, i cili përballet me akuza për përdhunim, thuhet se e ka zgjatur lirimin me kusht deri në gusht 2023.

Lojtari në fjalë u arrestua në korrik të vitit 2022.

Ai fillimisht u lirua me kusht deri në një datë në tetor 2022, e cila më pas u shty në korrik 2023, me ‘The Athletic’ tani që raporton se Policia Metropolitane ka konfirmuar se një datë e re lirimi me kusht është caktuar për në gusht.

Kjo do të thotë se lojtari mund të jetë i disponueshëm për fillimin e sezonit 2023-24 dhe do të jetë në gjendje të luajë për një sezon të dytë radhazi, ndërsa është me kusht.

Klubi i lojtarit nuk e ka suspenduar në asnjë moment dhe e ka lejuar të vazhdojë të luajë në gara të shumta.

Në një deklaratë nga Policia Metropolitane në mars thuhej: “Më 4 korrik 2022, një pretendim për përdhunim të një gruaje rreth të 20-tave u raportua në polici.

“U raportua se përdhunimi i supozuar ka ndodhur në qershor 2022. Më 4 korrik 2022, një burrë u arrestua nën dyshimin për përdhunim dhe u dërgua në paraburgim.

“Ndërsa ishte në paraburgim, ai u arrestua më tej me dyshimin për dy incidente të përdhunimit që pretendohej se ishin kryer në prill dhe qershor të 2021 kundër një gruaje tjetër rreth të 20-tave.

“Në shkurt 2023, burri u intervistua nën kujdes për një vepër seksuale që pretendohet se ka ndodhur në shkurt 2022. Kjo ka të bëjë me një viktimë të tretë dhe u raportua në polici në korrik 2022.

“Asnjë veprim i mëtejshëm nuk do të ndërmerret në lidhje me veprën e supozuar në qershor 2021, sepse legjislacioni përkatës nuk kishte hyrë ende në fuqi në kohën kur thuhet se kishte ndodhur.

“Kjo i është shpjeguar ankuesit i cili vazhdon të mbështetet nga zyrtarët.”/Lajmi.net/