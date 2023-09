Futbollisti i klubit francez kërcënon me vetëvrasje nga ura, policia në vendngjarje

Lajmi tronditës vjen nga Franca, futbollisti i Nice, Alexis Beka Beka kërcënon me vetëvrasje, transmeton lajmi.net.

Mediat franceze raportojnë se është duke qëndruar në një urë, në autostradë, për këtë arsye korsia e djathtë është mbyllur.

Shërbimet e urgjencës po tentojnë ta arrestojnë për tentativë vetëvrasjeje dhe klubi i tij ka dërguar në vendngjarje një psikolog.

Për shkak të dramës, kishte një turmë prej pesë kilometrash dhe po rritet çdo minutë.

Nice ka anuluar të gjitha aktivitetet mediatike për ditën e sotme dhe supozohet se të dielën nuk do ta luajë ndeshjen e xhiros së 7-të kundër Brestit./Lajmi.net/

Terrible a man being reported as the Nice player Alexis Beka Beka threatening to commit suicide by jumping off Magnan bridge. Fire crews, police and psychologist on the scene. Hoping for a good outcome 🙏 pic.twitter.com/NeEpweAF5I

— Hector Nunns 🇪🇺 (@senornunes) September 29, 2023