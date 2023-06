Futbollistët shqiptarë suksesin me Lausanne e festojnë me flamurin “kuqezi” dhe të Kosovës Lavdrim Hajrullahu, Mërgim Qarri, Liridon Mulaj e Alban Ajdini suksesin historik me Lausanne-Ouchy e festojnë me flamur kombëtar dhe flamur të Kosovës. Lausanne-Ouchy për herë të parë do të garojë në Superligën e Zvicrës në futboll. Katërshja shqiptare përbën bazën e skuadrës. Lusanne mposhti 4 me 2 ekipin e Sionit në një ndeshje tejet interesante…