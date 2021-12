Futbollistët më produktiv në Evropë për sezonin 2021-22

Listës së lojtarit më produktiv që i referohet futbollistit që ka qenë pjesëmarrës në më shumë gola duke përfshirë golat dhe asistimet, i prin sulmuesi i Liverpoolit, Mohamed Salah, i cili ndjeket pas sulmuesit të Real Madridit, Karim Benzema.

Egjiptiani me ‘dopietën’ e realizuar të mërkurën mbrëma ndaj Evertonit, tani është pjesëmarrës në 21 gola të realizuara në ligën angleze, me 13 gola e tetë asistime.

Pas Salahit, lojtari më në formë për këtë edicion është francezi Karim Benzema i cili është pjesëmarrës në 19 sosh (12 gola e shtatë asistime).

Pas kësaj dyshe vijnë dy anëtarët e Bayernit, Robert Lewandowski e Thomas Muller, të pasuar nga Kylian Mbappe e Dusan Vlahovic.

Më poshtë gjeni listën e plotë të lojtarëve më produktiv në Evropë për sezonin 2021-22.

6 – Most goals produced (goals+assists) in top five Euro leagues 21/22:

21 – Mohamed Salah (13+8) 🇪🇬

19 – Karim Benzema (12+7) 🇫🇷

15 – Rober Lewandowski (14+1) 🇵🇱

14 – Thomas Müller (4+10) 🇩🇪

14 – Kylian Mbappé (7+7) 🇫🇷

14 – Dusan Vlahovic (12+2) 🇷🇸

Excellent. ⚽️🎩 pic.twitter.com/Ffy40nZupB

— OptaJose (@OptaJose) December 2, 2021